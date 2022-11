Vimercate: al Liceo Banfi parte ufficialmente la settimana corta per il caro bolletta

Da lunedì 14 novembre la settimana degli studenti del Banfi a Vimercate si accorcia. Entrerà in vigore la nuova articolazione oraria delle lezioni su 5 giorni. La decisione di rinunciare al sabato era stata approvata dal consiglio d’istituto il mese scorso che aveva così accolto la richiesta avanzata dalla Provincia di Monza e Brianza per far fronte ai rincari sulle bollette. Il Banfi è infatti l’unico degli istituti scolastici presenti all’interno dell’Omnicomprensivo articolava le lezioni su sei giorni ma l’impianto di riscaldamento del plesso, per ragioni strutturali, anche se acceso per le esigenze di una sola scuola deve tutt’ora lavorare a pieno regime, anche per le aule degli altri tre istituti.

Vimercate: al Liceo Banfi riorganizzate le lezioni

Una decisione che il dirigente scolastico Daniela Canavero aveva definito «sofferta» ma che era stata assunta «per senso di responsabilità, in considerazione di una situazione di emergenza e in spirito di collaborazione di fronte a oggettive difficoltà che riguardano non solo la nostra realtà scolastica». Da lunedì quindi entrerà in vigore la nuova scansione oraria con un calendario di lezioni completamente ridefinito per tutte le classi: «Questo mese è servito per approntare diversi aspetti, a partire dalla scansione didattica per cercare di renderla più sostenibile rispetto al carico di lavoro in classe e a casa – spiega la preside -. Con il collegio dei docenti si è stabilito di cercare di accorpare per quanto possibile le ore dedicate a determinate materie, in modo da non averne sei diverse in uno stesso giorno. Questo ovviamente ha comportato ripensamento sull’impostazione delle lezioni. Non si può pensare di fare due ore di sola spiegazione e quindi si cercherà di alternare il momento di spiegazione a uno di esercitazione in classe. È chiaro che ci vorrà del tempo per abituarsi, e non ci aspettiamo che tutto fili liscio, ma si è cercato almeno di studiare una riorganizzazione razionale».

Vimercate: al Liceo Banfi il nodo trasporti

In queste settimane la scuola ha inoltre costituito un tavolo di lavoro con, la Provincia di Monza Brianza, il Comune e le aziende del trasporto pubblico per far in modo che questa diversa impostazione oraria non porti dei disagi per gli studenti che devono utilizzare i mezzi pubblici per il rientro a casa: «È chiaro che senza affrontare gli aspetti tecnici legati al trasporto e alla gestione dei flussi in uscita non si sarebbe potuto partire – prosegue Canavero -. Abbiamo trovato da questo punto di vista grande disponibilità. Sono stati apportati diversi accorgimenti rispetto al numero di corse e sugli orari, il comune ha inoltre assicurato la presenza della Polizia Locale in uscita». Il dirigente ribadisce comunque che si è fatto fronte a una situazione di emergenza: «È una sfida che abbiamo deciso di affrontare. Questa scelta ci da la possibilità di sperimentare e ad aprile effettueremo tutte le valutazioni del caso».