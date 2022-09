Vimercate aiuta bambini e ragazzi a fare sport mettendo sul piatto 70mila euro

Il Comune di Vimercate anche quest’anno mette a disposizione delle risorse per permettere alle famiglie di iscrivere i propri figli alle diverse attività sportive. Palazzo Trotti mette sul piatto 70mila euro per bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni e per disabili tra i 5 e i 26 anni scaglionando il valore del sostegno economico a seconda del reddito Isee fino a 25mila euro. Le domande vanno presentate esclusivamente attraverso il portale dei servizi online del cittadino fino al 10 novembre seguendo le indicazioni presenti sul sito del Comune.

Vimercate aiuta bambini e ragazzi e le parole di Mascia

“Il contributo – dichiara Mariasole Mascia, assessore allo Sport-, ha come ha come obiettivo quello di incentivare l’attività sportiva investendo anche delle risorse economiche. Promuoviamo il movimento perché siamo convinti della sua rilevanza per il benessere fisico e psichico dei ragazzi, ma anche della sua importanza nella vita di relazione. Per questo motivo riproponiamo una misura che si è rilevata efficace ma con un elemento di novità riguardante l’equità supportando chi è più in difficoltà o ha condizioni reddituali più basse”.