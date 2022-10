Villasanta: Manzato sul pulmino evita un ramo e si salva per miracolo

Pericolo scampato per un soffio per un volontario dell’associazione villasantese Verde Assistenza. Protagonista della vicenda è Roberto Manzato che lo scorso giovedì 29 settembre stava rientrando a Villasanta dopo un servizio svolto all’ospedale San Gerardo di Monza.

Villasanta: Manzato sul pulmino e il forte temporale

Intorno alle 18.30, all’altezza di via Regina Margherita a Biassono, il pullmino guidato da Manzato è stato sfiorato dalla caduta di un grosso ramo, che ha poi colpito le mura del parco. In quel momento era in corso un furioso temporale e solo per la prontezza dei riflessi di Manzato il mezzo non è uscito fuori strada.

Villasanta: Manzato sul pulmino e l’intervento dei soccorsi

Il volontario della onlus villasantese è riuscito a mantenere il controllo del mezzo che stava riportando alla sede dell’associazione. Sceso dal pullmino ha spostato il ramo dalla carreggiata, per evitare ulteriori incidenti. Ha poi chiamato i soccorsi che sono intervenuti per mettere in sicurezza il tratto di strada coinvolto dalla caduta del ramo.

Villasanta: Manzato sul pulmino e il precedente

Un colpo di fortuna per Manzato che non è la prima volta che si trova a fare i conti con temporali disastrosi. Qualche anno fa, di ritorno da Arenzano, ha evitato per pochi secondi il crollo della volta della galleria del Masone, sul passo del Turchino. In quel caso l’auto su cui viaggiava Manzato ha appena fatto in tempo a uscire dal tunnel prima del crollo della volta della galleria a causa, anche in quel caso, di un forte temporale.