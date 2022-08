Villasanta: deceduta una 63enne vicino alla stazione

Deceduta una donna di 63 anni nei pressi della stazione ferroviaria di via Cellini a Villasanta. Secondo quanto riporta il sito di Areu (Agenzia Regionale per le Emergenze e Urgenze di Regione Lombardia) il tragico evento è avvenuto lunedì 15 agosto verso le 8.26.

Villasanta: deceduta una 63enne e l’intervento dei sanitari

Sul posto sono intervenute in codice rosso un’ambulanza della Croce Rossa di Monza e un’auto medica, che non hanno potuto fare altro che costatare il decesso della signora. Restano da chiarire le cause di quanto avvenuto in via Cellini.