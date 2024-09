Villasanta: con l’auto contro il muro dopo un malore, grave 70enne

Un’auto contro il muro e soccorsi in codice rosso: è di due feriti il bilancio di un incidente stradale in via Ciro Menotti a Villasanta nella mattina di mercoledì 11 settembre. È successo verso le 10, all’origine ci sarebbe un malore del conducente, un uomo di 70 anni che avrebbe perso per questo il controllo del veicolo uscendo di strada. È stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza proprio a seguito del sospetto malore.

Villasanta: con l’auto contro il muro dopo un malore, sul posto due ambulanze e automedica

A bordo con lui viaggiava una donna di 68 anni che, in condizioni meno gravi, è stata accompagnata in codice verde sempre a Monza per un trauma alla schiena.

Sono intervenute due ambulanze, l’automedica e la polizia locale.