Villasanta chiude temporaneamente via Deledda per riasfaltarla

Chiude via Deledda a Villasanta per lavori di rifacimento del manto stradale. L’amministrazione comunale ha disposto la chiusura totale della circolazione stradale in via Deledda dalle ore 7,00 del 19/08/2024 alle ore 18,00 del 23/08/2023, eccetto i residenti per l’accesso e l’uscita in sicurezza dalle proprietà private. La stessa strada che ospita la scuola materna e porta all’ingresso del Parco di Monza.

Villasanta chiude temporaneamente via Deledda e stop alla sosta

Nella stessa via viene istituito il divieto di sosta su entrambi i lati dalle ore 07.00 del 19/08/2024 alle ore 18.00 del 23/08/2024.