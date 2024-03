Villasanta, c’è “Formula 75”: un viaggio nella storia della F1 per Lele Forever

Inaugurata in Villa Camperio a Villasanta “Formula Settantacinque – il racconto del Campionato del Mondo di Formula 1 dalle origini ad oggi”. Ideata e realizzata dall’arcorese Enrico Mapelli, giornalista e scrittore nel campo del motorsport, già curatore della mostra “Un Gran Premio lungo 100 anni”, presentata ad Arcore nella settimana del Gran Premio d’Italia e in seguito in Autodromo a Monza in occasione della manifestazione Sei Ruote di Speranza, è a ingresso libero fino a domenica 10 marzo.

Villasanta, c’è “Formula 75”: per ricordare Gabriele Brandazzi a 25 anni dalla morte

Organizzata da Lele Forever Odv, la mostra sarà una opportunità per ricordare Gabriele “Lele” Brandazzi (a cui è dedicata l’Associazione) nel venticinquesimo anniversario della sua morte.

Nella sua breve vita ha sempre dimostrato grande attenzione agli sport motoristici: pilota e navigatore nei Rally e soprattutto grande appassionato di Formula 1 e del suo idolo Ayrton Senna.

Villasanta, c’è “Formula 75”: ideata e realizzata dal giornalista Enrico Mapelli

Mapelli, in collaborazione con Ettore Pitonzo, è riuscito a creare, grazie al contributo di fotografi del settore e collezionisti di memorabilia, una mostra che porterà i visitatori a rivivere la storia del Mondiale di Formula 1, attraverso i piloti, le vetture e i circuiti che hanno segnato il successo del Campionato automobilistico dal primo gran premio iridato a oggi.

Villasanta, c’è “Formula 75”: in Villa Camperio, gli orari

L’esposizione è allestita nelle sale di Villa Camperio in via Confalonieri, 55 a Villasanta. Resterà aperta al pubblico a ingresso libero fino a domenica 10 marzo. Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18 nel finesettimana, nella fascia pomeridiana dalle 15.30 alle 18 nei giorni dal 5 all’8 marzo.

Villasanta, c’è “Formula 75”: organizzata da Lele Forever

Sarà inoltre disponibile materiale informativo sull’organizzazione di volontariato Lele Forever che, dalla morte di Gabriele opera nella lotta contro la leucemia, a sostegno del Reparto di Ematologia Adulti della Fondazione IRCCS del San Gerardo di Monza, aiutando materialmente i malati e le loro famiglie, soprattutto quelle provenienti da paesi lontani per sostenere le cure, puntando a migliorare le loro condizioni di vita durante la malattia e il trattamento, mettendo a loro disposizione una struttura di accoglienza gratuita.

Hanno collaborato inoltre alla realizzazione della mostra l’Associazione Amici dell’Autodromo e del Parco, e gli enti patrocinatori: il Comune di Villasanta, il Comune di Arcore, ACI Milano e SIAS Autodromo Nazionale di Monza.