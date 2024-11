Villasanta, autocarro “buca” la campata del cavalcavia della Sp60: “Parte superiore interdetta”

Un buco nella campata di un cavalcavia della Provinciale, a Villasanta. L’ha provocato un autocarro dotato di gru in transito, venerdì 29 novembre in mattinata, lungo la Sp60. L’incidente è accaduto attorno alle 7.30 all’altezza di via Dandolo. Sul posto si è portata una pattuglia della Polizia di Stato insieme ai vigili del fuoco del Comando provinciale con due mezzi, un’autopompa e un’autoscala dalla sede di Monza.

Villasanta, i vigili del fuoco hanno rimosso parti pericolanti: parte superiore del ponte interdetta alla circolazione

Le squadre dei vigili del fuoco utilizzando l’autoscala hanno verificato la situazione e quindi rimosso alcune parti di cemento pericolanti. “La parte superiore del ponte (tratto di via Dandolo ndr) è stata interdetta alla circolazione” hanno detto, verosimilmente in attesa di ulteriori accertamenti e interventi di manutenzione straordinaria. Non si registrano feriti.