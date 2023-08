Villasanta: ascensore fermo alle case Aler, iniziati i lavori

Sono iniziati lunedì 7 agosto i lavori per riattivare l’ascensore delle case Aler di via Buozzi, a Villasanta.

Villasanta: ascensore fermo alle case Aler, la denuncia dell’atleta di handbike

A denunciare il disservizio era stato nei giorni scorsi uno degli inquilini, Davyd Andryiesh, atleta di handbike che si muove abitualmente in carrozzina e che abita al secondo piano del condominio di via Buozzi.

«Da oltre venti giorni l’ascensore non funzione – aveva raccontato – io faccio molta fatica a fare le scale ma ci sono alcuni condomini anziani che proprio non riescono a risalire le scale per rientrare in casa».

Villasanta: ascensore fermo alle case Aler, intervento in programma e anticipato dal guasto

Della questione si era interessata anche l’assessore ai Servizi sociali, Laura Varisco che aveva chiesto all’ufficio tecnico di Aler un intervento tempestivo per risolvere il problema. Lunedì 7 agosto sono iniziati i lavori di riqualificazione completa dell’impianto, come ha confermato la stessa Varisco. Un intervento che era già stato programmato dagli uffici di Aler, ma che è stato anticipato dal momento che l’impianto si è bloccato prima dell’avvio dei lavori.

Villasanta: ascensore fermo alle case Aler, verso il ripristino

L’intervento all’ascensore e più in generale a tutto l’impianto durerà qualche giorno. Tutta la componentistica è stata ricevuta dal manutentore – hanno spiegato i tecnici Aler al Comune – e ora si potrà procedere con il ripristino del servizio.