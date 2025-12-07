È sospettato di furto aggravato il 37enne di origine peruviana che, nei giorni scorsi, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Villasanta durante un normale servizio di controllo del territorio.

L’uomo è stata intercettato durante una verifica dei militari negli spazi destinati al commercio, tanto più a poche settimane da Natale e dai giorni di festa. I carabinieri hanno notato un’auto ferma nel parcheggio di un supermercato e hanno deciso di bussare al finestrino. All’interno un uomo che, alla vista delle divise, avrebbe mostrato segni di nervosismo e agitazione, quanto è bastato per approfondire i controlli con l’identificazione e il controllo del veicolo.

Il peruviano non è stato in grado di consegnare ai militari una patente – che poi si è scoperto non avere mai ottenuto, ma soprattutto all’interno dell’auto c’era una borsetta con all’interno 500 euro in contanti, uno smartphone, effetti personali e documenti intestati a una donna. C’è voluto poco perché i carabinieri non risalissero a un furto di poco prima nel parcheggio di un altro supermercato, a Lesmo. Alla legittima proprietaria è stato presto riconsegnato tutto.

Non era finita. Nel corso dei controlli nei confronti del 37enne è stata trovata anche una dose di cocaina giudicata per uso personale, il che si traduce nella segnalazione alla prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti, con conseguente sequestro. Il giorno successivo all’arresto, con rito direttissimo, l’uomo si è visto convalidare l’arresto e gli è stato imposto la misura cautelare di obbligo di dimora a Milano con divieto di uscita di casa la notte.