Vigili del fuoco, pronti i nuovi volontari con il corso di formazione

Nuovi vigili del fuoco volontari hanno concluso la loro formazione al Comando dei Vigili del fuoco di Monza. Gli allievi, tra loro due donne, hanno affrontato il terzo corso per il personale volontario impiegato nei distaccamenti presenti nella provincia di Monza e Brianza: 23 dalla provincia brianzola, quattro dalla provincia di Lecco.

Vigili del fuoco, 23 nuovi volontari con il corso di formazione di 156 ore

In totale 156 ore per apprendere le nozioni teorico/pratiche per la formazione iniziale dei neo vigili.

La docenza è stata svolta da istruttori e formatori in servizio presso il Comando Vigili del Fuoco di Milano e in servizio alla Direzione Regionale Lombardia.