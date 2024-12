Verano Brianza, slitta il trasloco dell’asilo nido: la consegna dei pavimenti causa il ritardo

Salta il trasloco dell’asilo nido di Verano Brianza. Non si tornerà in via San Giuseppe durante la chiusura natalizia. La nuova ala della struttura non è pronta, pertanto i bambini dovranno restare nella sede provvisoria all’interno della scuola primaria ancora per qualche settimana. «Il momento dell’apertura della nuova struttura si avvicina sempre di più -ha spiegato il sindaco di Verano Brianza Samuele Consonni-. Purtroppo, a differenza di quanto preventivato, a causa di problemi sulla consegna dei pavimenti, la struttura non sarà pronta prima di Natale come ipotizzato dall’impresa negli ultimi incontri».

Asilo nido: i posti disponibili a fine lavori saranno sessanta

I lavori erano stati finanziati da fondi Pnrr pari a 1 milione 680mila euro, il cronoprogramma ne stimava la durata in 300 giorni. «Siamo veramente agli sgoccioli -ha aggiunto il primo cittadino veranese-. La parte che sarà adibita a sezione primavera è solo in attesa delle pulizie, ma queste ultime partiranno dopo che saranno completati i pavimenti dell’ala dedicata al nido». Il progetto, firmato dalla Studio AARC di Livorno, prevede infatti di invertire la tradizionale disposizione della scuola con lo spostamento del nido nella nuova ala e il trasferimento della sezione primavera nelle aule che affacciano su via San Giuseppe. La rinnovata struttura del nido potrà ospitare fino a 60 bambini di età compresa tra i 3 e i 24 mesi; all’interno sarà presente uno spazio ad uso esclusivo dei lattanti da 3 a 12 mesi, i posti riservati per questi piccolissimi saranno 12 sui 60 totali. La nuova ala è un edificio ad altissima efficienza energetica, costruito con materiali ecosostenibili.

Asilo nido: il trasferimento comporterà la chiusura per alcuni giorni

«Purtroppo, il nuovo ritardo della società appaltatrice scelta da Invitalia, cioè dal ministero dell’Economia, non sarà del tutto indolore -ha sottolineato il sindaco Consonni-. Siamo stati infatti costretti a comunicare alla scuola la necessità di avere ancora la struttura temporanea fino a fine febbraio». Da settembre 2023 il servizio di asilo nido comunale è stato trasferito in quattro grandi aule della scuola primaria all’interno dell’ala vecchia che affaccia su via Nazario Sauro, ma comunque accessibile dal cortile di via Alessandro Manzoni. Oltre ai fondi del Pnrr, l’amministrazione comunale di Verano Brianza aveva approvato a bilancio la scorsa estate uno stanziamento di ulteriori 130mila euro di fondi propri per inserire nella ristrutturazione anche la manutenzione straordinaria dell’ala verso via San Giuseppe, che diventerà la nuova sezione primavera. «Nelle prossime settimane rifaremo il piano per il trasloco che giocoforza ci costringerà a chiudere per alcuni giorni il servizio non potendo sfruttare le festività -ha concluso Consonni-. Non essendo più necessario chiudere per il trasloco, il servizio resterà però attivo anche nelle settimane natalizie ad esclusione dei giorni festivi».