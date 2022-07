Verano Brianza: ferito a un braccio tagliando una siepe, atterra l’elisoccorso

Ambulanza e elisoccorso nel tardo pomeriggio di martedì 5 luglio a Verano Brianza per soccorrere un sessantenne rimasto ferito in modo serio mentre tagliava una siepe su via della Cooperazione. L’uomo ha perso il controllo dell’attrezzo a motore che stava utilizzando procurandosi una profonda ferita a un braccio. Soccorso sul posto, sempre cosciente, è stato trasferito in codice giallo in ospedale. Sul posto anche i carabinieri.

