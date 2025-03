Auto pagate e mai consegnate. Sarebbero più di una decina i clienti della concessionaria di via Barzaghi a Verano Brianza che da mesi aspettano la consegna di vetture già saldate ma mai arrivate. Undici i brianzoli che tramite il tam-tam via social hanno scoperto di trovarsi nella medesima situazione.

Verano Brianza: auto pagate e mai consegnate, le peripezie di una famiglia di Meda

«A giugno 2024 ho acquistato presso la concessionaria Galimberti Auto srl di Verano una Dacia Duster nuova –ha raccontato una mamma di Meda – Abbiamo versato un primo acconto e ci siamo accordati per saldare all’arrivo della vettura. Nel mese di luglio poi ci è stato chiesto una secondo acconto e lo abbiamo versato».

L’auto sarebbe arrivata nella concessionaria di via Barzaghi il 19 settembre, giorno in cui la famiglia ha saldato l’ultimo parte del pagamento, per un totale di 18.700 euro, al quale si aggiungeva poi l’auto usata che sarebbe stata acquisita da Galimberti Auto.

«L’auto era arrivata, l’abbiamo vista, ma qualche giorno dopo quando siamo tornati a prendere le misure per acquistare la nuova gabbia per il trasporto del cane non c’era più – ha spiegato la malcapitata acquirente – Ci hanno detto che era stata richiamata dalla casa madre per un problema tecnico, da allora ogni settimana c’è una nuova scusa».

La famiglia si è rivolta a un legale e ha contattato direttamente gli uffici di Dacia Italia. «Dacia Italia ci ha risposto che da gennaio 2024 quella di Verano non è più una concessionaria autorizzata né Renault né Dacia e che la mia auto risultava ferma da un concessionario a Monza in attesa di pagamento – ha aggiunto la cliente che abbiamo intervistato – A quel punto ci siamo rivolti ai carabinieri e abbiamo fatto denuncia».

Verano Brianza: auto pagate e mai consegnate, segnalazioni e denunce a carabinieri e Guardia di finanza

Diverse segnalazioni e diverse denunce risulterebbero ai carabinieri di Verano e di Giussano e alla Guardia di finanza di Seregno. Sul sito ufficiale di Dacia non sono registrati rivenditori a Verano Brianza, per l’acquisto i punti vendita più prossimi sono a Giussano e Mariano Comense.

«Le Forze dell’ordine ci hanno comunicato di aver aperto un procedimento unificato, sono in contatto con almeno dieci famiglie che abitano nella zona e che si sono trovate nella mia stessa situazione – ha concluso la donna – Oltre ai soldi già versati per l’auto abbiamo dovuto pagare l’avvocato e sistemare l’auto vecchia che era incidentata. Da ottobre avevo almeno a disposizione un’auto sostitutiva ma una decina di giorni fa l’Avis Autonoleggio Meda l’ha ripresa perché il concessionario non stava pagando il noleggio. Abbiamo calcolato che da noi 11 acquirenti che siamo in contatto, il concessionario ha incassato quasi 200mila euro senza mai consegnare le relative autovetture».

Verano Brianza: auto pagate e mai consegnate, il titolare minimizza

Raggiunto telefonicamente nel suo ufficio l’attuale titolare di Galimberti Auto srl, Pietro Raele, dice: «Nel giro di qualche giorno risolveremo la situazione – ha assicurato il titolare della concessionaria veranese – Stiamo vedendo come fare per accontentare questi quattro o cinque clienti, le auto saranno consegnate a breve».