Vedan da Cursa: 5 km tra centro e Parco per aiutare l’oratorio San Luigi

Una festa dell’intera comunità. Torna la Vedan da Cursa. La gara podistica non competitiva, nata da un gruppo di papà runner con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’Oratorio san Luigi, arriva alla sua nona edizione. L’evento si terrà venerdì 27 giugno.

Vedan da Cursa: il programma, c’è anche la Vedanina

Il programma è ormai una certezza con però qualche novità: si parte alle 18.45 all’Oratorio con una sessione di body attack e allenamento aerobico, guidata da Fabio Perego e Chiara Airoldi. Alle 19.30 il riscaldamento ufficiale in Largo Repubblica, con l’animazione della vedanese Giulia Calì che farà ballare i più piccoli. Alle 20 la corsa dei bambini nati dal 2014 in poi – la Vedanina da Cursa – seguita alle 20.30 dalla partenza degli adulti per la 5 km “più bella e veloce della Brianza”. Il percorso è cambiato rispetto a quello delle ultime edizioni dove si partiva e tornava in Largo Repubblica.

Vedan da Cursa: il percorso

La cursa inizierà proprio dall’Oratorio San Luigi, attraversando il cuore di Vedano: via 24 Maggio, via Italia, via Tagliamento e via Piave (in senso contrario), passando davanti alla chiesa di santo Stefano e proseguendo su via Italia per poi entrare nel Parco di Monza. Da lì si correrà facendo un vero e proprio tuffo nella natura: Cascina San Fedele, Villa Mirabello, il prato dell’ex ippodromo, fino al ritorno in oratorio.

Vedan da Cursa: premiazioni e dopo gara all’oratorio

Un tracciato suggestivo e “storico”, come ricorda Claudio Lamberti, membro del comitato organizzatore: «Abbiamo deciso di tornare a un percorso suggestivo, più vicino alle origini della Cursa. Sarà un bel ritorno al passato». Al termine della corsa, come da tradizione, si fa festa all’oratorio con cibo, musica e le immancabili premiazioni.

Riconoscimenti per i primi assoluti (uomini e donne), i primi tre vedanesi e le tre vedanesi, e il gruppo più numeroso. Previsti anche, un massaggiatore sportivo certificato e il furgoncino di BrianzAcque — sponsor unico dell’iniziativa — che distribuirà acqua ai corridori. Fondamentale anche il patrocinio del Comune di Vedano, che sostiene la manifestazione e a cui quest’anno si aggiunge quello di Monza e Brianza.

Vedan da Cursa: ricavato per il campo da pallavolo del San Luigi

L’intero ricavato sarà destinato all’Oratorio san Luigi, in particolare alla sistemazione del campetto da pallavolo.

«È il minimo che potessimo fare – conclude Lamberti – per aiutare un luogo che accoglie ogni giorno tantissimi ragazzi. Il campo, oggi non più sicuro, ha bisogno di un intervento serio. Il bello della Vedan da Cursa è che è nata dall’Oratorio ed è diventata una festa della comunità». Una settantina i volontari previsti, tra organizzatori, assistenti lungo il percorso e supporto logistico. Una macchina ormai rodata che riesce, anno dopo anno, a trasformare una corsa podistica in una festa collettiva, costruita attorno allo sport, al volontariato e al senso di appartenenza.

Vedan da Cursa: iscrizioni anche sul posto

Per tutte le informazioni sui metodi di iscrizione basta visitare il sito vedandacursa.blogspot.com o presentarsi al via. Le iscrizioni alla Vedanina da Cursa si potranno effettuare solo la sera della manifestazione