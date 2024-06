Varedo: ragazza travolta sui binari, muore sul colpo

Nuovo dramma sui binari della ferrovia a Varedo, dove nel pomeriggio di sabato una ragazza di 22 anni è stata travolta da un treno di passaggio. L’arrotamento, avvenuto quando erano da poco trascorse le 19, si è verificato a pochi metri dal passaggio a livello di via Umberto I. La giovane donna è morta sul colpo: impossibile per lei evitare il treno in velocità. Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri della locale stazione e di Desio, la Polfer e i mezzi di soccorso che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Varedo: ragazza travolta e treni in tilt

Il traffico ferroviario è stato immediatamente interrotto e, con l’intera zona e le banchine isolate per motivi di sicurezza, per circa un’ora anche i pedoni sono stati messi in attesa al passaggio a livello. I rilievi sono in corso e nessuna ipotesi è da escludere. Questo incidente arriva a pochi mesi di distanza dal caso precedente, avvenuto ad ottobre del 2023 quando un’altra donna, di 44 anni è stata travolta. In quel caso l’arrotamento si verificò più a sud lungo i binari in prossimità dell’ex depuratore di via Colombi.