Varedo, la 28enne Melissa Ciccari su Real Time a “Matrimonio a prima vista”

“Tre coppie di sconosciuti si sposano al buio”: questo il (folle) claim di “Matrimonio a prima vista” la versione italiana dell’omonimo format danese, che mercoledì prossimo arriva all’inizio della 15esima edizione su Real Time. E a tenere a battesimo la nuova stagione sul canale 31 del digitale terrestre, sarà una varedese, Melissa Cicciari, di 28 anni, nella vita privata estetista in un salone di bellezza, che per lei è come una seconda casa. Melissa ha accettato di fare l’esperienza di incontrare l’anima gemella “al buio” senza conoscere il partner scelto per lei dallo staff di esperti, arrivando al passo del matrimonio senza essersi mai incontrati prima. Come potranno scoprire i varedesi e brianzoli appassionati del format che mercoledì si accomoderanno in poltrona per godersi la nuova stagione, la giovane estetista si confronterà con Matteo, 35 anni, logistic manager che vive a pochi chilometri di distanza dalla città di Melissa: a Bollate.

Varedo, l’estetista Melissa Ciccari in tv per “Matrimonio a prima vista”: si confronterà con Matteo, 35 anni

Senza spoilerare niente, agli spettatori toccherà scoprire mercoledì sera se questa concittadina dal sorriso radioso, con la passione per il suo lavoro e per la famiglia (al punto di definire il papà “l’uomo della mia vita”) sia compatibile con il partner, amante del calcio praticato e con qualche paura per il tempo che passa e per l’invecchiamento. Certamente la vicinanza di Varedo e Bollate come luoghi di origine e di vita, può dare un contributo alla compatibilità e al feeling tra la coppia ma, viste le premesse “estreme” delle regole del gioco della trasmissione solo il prosieguo del rapporto potrà dire se il rapporto sia destinato a un lieto fine.