Varedo, blitz all’ex Snia contro lo spaccio: 13 fermati, sequestrata droga nascosta nei capannoni

Nuovo blitz delle forze dell’ordine all’interno dell’area dismessa della ex Snia di Varedo. Da anni l’ex industria chiusa da decenni è diventata una cittadella dello spaccio nel pieno centro storico, con problemi di microcriminalità Mercoledì pomeriggio 31 luglio un servizio straordinario di controllo dei carabinieri della compagnia di Desio. Venti militari hanno fatto ingresso da più varchi di accesso tra i capannoni diroccati. Sono stati fermati 13 uomini, tra i quali un extracomunitario regolare ma privo di documenti di riconoscimento. Due i fermati: un 41enne e una 28enne. Italiani, sono stati denunciati in stato di libertà perché hanno trasgredito il foglio di via obbligatorio. La donna era anche sottoposta alla misura dell’obbligo di firma.

Varedo, blitz all’ex Snia contro lo spaccio: 65 grammi tra eroina, cocaina e hashish

Si è proceduto con il sequestro di sostanze stupefacenti, all’interno di un capannone: 17 grammi di eroina, 13.7 grammi di cocaina e 24 grammi di hashish. Sotto sequestro anche la somma in contanti di 67 euro, che viene ritenuta provento dell’attività illecita. Le azioni di contrasto contro le incursioni, numerose, continuano anche in queste settimane di estate piena. Dopo l’estate partiranno i cantieri del nuovo quartiere residenziale al posto dei capannoni abbattuti.

Varedo, blitz all’ex Snia contro lo spaccio: Fabrizio Figini, tra pochi mesi la rinascita dell’area dismessa

«Sebbene la edificazione interessi un’area limitata dell’immenso sito ex produttivo – aveva avuto modo di commentare il consigliere regionale Fabrizio Figini – la presenza di famiglie e di movimento nelle 88 abitazioni previste dal progetto, comprensivo di interventi di urbanistica, box auto e aree verdi, andrà indubbiamente a creare un presidio di legalità e di socializzazione».