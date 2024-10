Usmate Velate, Serena Mastromatteo eliminata da Miss Italia Lombardia non demorde

Mix di bellezza, intraprendenza e fascino ma anche tanta razionalità e, soprattutto, capacità di affrontare con leggerezza sia i successi, ma anche le delusioni. Serena Mastromatteo, 20 anni, usmatese, dopo aver partecipato al concorso di “Miss Italia Lombardia” che si è tenuto domenica scorsa, 13 ottobre, alla Fiera dei Motori di Montichiari, in provincia di Brescia, per la giovane aspirante modella, alla sua prima esperienza, non è stata una selezione fortunata, anche se, intanto è stata selezionata per andare ad un evento a Mediglia, nell’area metropolitana milanese.

Usmate Velate, Serena Mastromatteo:«Sono comunque fiera di me stessa»

Una ragazza con grande grinta e voglia di emergere: «Sin da piccola sognavo di diventare una modella e ad oggi sono molto fiera di me stessa per i risultati raggiunti, anche per questa prima “delusione” – ci dichiara emozionata Serena – Credo che non bisogna mai smettere di studiare per riuscire ad emergere. Amo la moda in tutte le sua forme, ed entrare in questo mondo rientra nei miei desideri. Mi auguro di riuscirci, affrontando comunque tutti gli impegni che verranno con serietà, certamente, ma anche con estrema leggerezza, anche le eventuali “sconfitte” che potrebbero, e sono sicura che arriveranno»