Usmate Velate: sbanda in Tangenziale, distrugge l’auto ma esce illeso

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro i guardrail in Tangenziale Est, ma esce fortunatamente illeso. Lunedì mattina 23 settembre un automobilista al volante di una decappottabile ha sbandato sull’A51 all’altezza di Usmate Velate e ha colpito prima il delimitatore di sinistra e poi quello di destra. L’uomo non ha riportato danni, mentre la parte anteriore del veicolo è praticamente distrutto. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale per i rilievi e per gestire le code generate dall’incidente.

Usmate Velate: sbanda in Tangenziale e auto ferma anche a Lesmo sulla rotonda

A Lesmo invece sulla sp7 è rimasta ferma una jeep condotta da una donna, all’altezza della rotonda tra via Marconi, Galilei e Maggi creando una colonna infinita di auto in direzione Arcore.