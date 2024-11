Usmate Velate, raid No Vax al cimitero. Arriva la condanna del sindaco Lisa Mandelli

No Vax in azione ad Usmate Velate, nella notte tra venerdì 29 novembre e sabato 30 novembre. A farne le spese sono state le pareti perimetrali del cimitero, imbrattate con scritte vergate con vernice rossa, come ad esempio “Non dal destino, ma ucciso con il vaccino”, che rimandano alla battaglia contro i vaccini, emersa alla ribalta delle cronache in particolare in occasione della pandemia da Covid 19.

No Vax: Mandelli preannuncia una denuncia contro ignoti

Appresa la notizia, il sindaco Lisa Mandelli, in una nota stampa, ha condannato «il gesto vergognoso», aggiungendo che «faremo denuncia contro ignoti. È ignobile il fatto che si vada a colpire un luogo sensibile qual è un cimitero. Non possiamo dimenticare quanta sofferenza e vittime sono state causate dalla pandemia Covid».