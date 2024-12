Usmate Velate: il sindaco svela la malattia sull’informatore comunale per parlare di prevenzione

Parlare di prevenzione raccontandosi a cuore aperto. Il sindaco di Usmate Velate ha scelto le colonne dell’informatore comunale per rendere pubblica la malattia: sul numero di dicembre, Lisa Mandelli ha raccontato le cure per un tumore al seno.

È la parte che chiude la parte a lei dedicata, in cui ha ripercorso l’anno del suo Comune tra progetti, inchieste e polemiche politiche sollevate – anche con toni importanti – dai gruppi di minoranza in consiglio.

Usmate Velate: le parole di Lisa Mandelli

“L’anno che volge al termine è stato per me molto difficile anche a livello personale – scrive Mandelli – Mi è stato infatti diagnosticato un tumore al seno che ho affrontato, come tutte le persone che vivono la malattia oncologica, in un percorso di cura denso di paura, dolore e speranza. Infrango la mia innata riservatezza per chiarire quella che spesso mi è giunta come una voce di sottofondo a riguardo della mia malattia e della quale non ho voluto parlare prima per evitare ogni possibile strumentalizzazione, continuando ad adempiere al mio ruolo con la stessa dedizione nonostante la sofferenza vissuta“.

E poi il messaggio: “Lo faccio ora che sto meglio, dopo i cicli di terapia ed un intervento ai quali si aggiungeranno altre cure, soprattutto per promuovere un messaggio importante. Nella mia vita, data la familiarità, mi sono sempre sottoposta a controlli medici periodici fin da giovanissima. Questo mi ha permesso di avere una diagnosi precoce che, nella maggior parte dei casi, contribuisce in maniera determinante alla guarigione. Quindi per la nostra salute fare prevenzione è fondamentale e vorrei ribadirlo in queste pagine, come vorrei esprimere la mia vicinanza a chi affronta, direttamente o come familiare, la malattia. Anche come Amministrazione in questi anni, tramite iniziative ed informazioni utili, ci siamo sempre fatti promotori di divulgare il messaggio sull’importanza della prevenzione che riguarda davvero la vita di ciascuno di noi e dei nostri cari“.