C’è un filo che lega Usmate Velate al Vajont ed è rappresentato da un nucleo di famiglie residenti in Brianza. Così domenica, una delegazione guidata dalla sindaca Lisa Mandelli ha sottoscritto un patto di amicizia con la città di Longarone e il primo cittadino Roberto Padrin. Presenti anche l’assessore Maggiolini, Caterina Sgrò, rappresentante della Consulta Cultura, e i familiari di Almerino Callegari, vittima del Vajont insieme alla moglie e alla figlia, stabiliti in provincia di Monza.

Un modo per rinforzare un legame e per non dimenticare la tragedia del 9 ottobre 1963 quando una frana dal monte Toc precipitò nel bacino diga provocando un’onda che causò 2mila vittime.

Usmate Velate e Longarone, un patto dell’amicizia nel ricordo del Vajont: «Doveroso impegno a coltivare la memoria»

Nel novembre 2024 l’amministrazione usmatese aveva organizzato un incontro col sindaco di Longarone in occasione della proiezione a Usmate Velate del documentario “Vajont ‘63 – Il coraggio di sopravvivere“.

«L’amministrazione di Usmate Velate ha deciso di sancire un patto di amicizia con il Comune di Longarone quale testimonianza del doveroso impegno a coltivare la memoria del disastro del Vajont, conseguenza di gravi responsabilità umane – afferma il sindaco Lisa Mandelli – Per rincorrere il profitto si scelse di non ascoltare le voci che denunciavano le criticità della nuova opera idroelettrica in un luogo non idoneo».