Una donna ritrovata incosciente a terra in via Cascina Sbianca a Besana in Brianza

Intervento del 118 a Besana in Brianza, nella mattinata di sabato 26 novembre, in via Cascina Scianca, dove una donna di 54 anni è stata ritrovata incosciente a terra, in un sentiero nel bosco, da alcuni passanti. L’allarme è scattato alle 9.26.

Donna incosciente: sul posto polizia locale e 118

L’ambulanza di Seregno soccorso, allertata per i soccorsi

Sul posto sono convogliate la polizia locale di Besana in Brianza, un’ambulanza di Seregno soccorso ed un’automedica da Desio, allertate con il codice rosso. Sono in corso le operazioni di stabilizzazione della donna, che poi sarà trasferita in ospedale.

Donna incosciente: aggiornamento delle 10.45

A seguito di una visita e dell’intervento del medico, la donna è tornata cosciente, mostrandosi infreddolita e spaventata. L’ambulanza l’ha infine condotta in ospedale a Desio, per ulteriori accertamenti.