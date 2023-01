Una canna fumaria va a fuoco a Lazzate e intervengono i pompieri

Intervento dei vigili del fuoco nella serata di sabato 21 gennaio a Lazzate per l’incendio della canna fumaria di una abitazione in via Vittorio Veneto.

Una canna fumaria va a fuoco e i pompieri di Carate, Lazzate e Saronno

La richiesta di intervento è pervenuto alla sala operativa del Comando poco prima delle 18 e sul posto sono state inviate l’autopompa del distaccamento di Lazzate e l’autoscala del distaccamento di Carate inoltre è stato richiesto il supporto dell’autopompa e del modulo di supporto del distaccamento di Saronno. L’intervento delle squadre dei vigili del fuoco ha consentito di contenere le conseguenze dell’incendio.