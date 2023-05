Un piano da 1,5 milioni di euro per ristrutturare la scuola media di Lesmo, Camparada e Correzzana

Lesmo, Camparada e Correzzana finalmente d’accordo per ristrutturare la scuola media consortile di via Donna Rosa. Tra fondi Pnrr, finanziamenti del Gse e risorse messe sul piatto dalle tre amministrazioni sono in rampa di lancio per i prossimi due anni lavori di manutenzione straordinaria per un importo di 1,5 milioni di euro. D’altronde l’istituto Don Milani ha sulle spalle 40 anni di storia e il riammodernamento di tetto, serramenti e l’aggiunta di una nuova mensa appaiono ormai irrinunciabili per gli oltre 400 studenti che quasi quotidianamente frequentano il plesso.

Un piano da 1,5 milioni di euro per tetto, serramenti e mensa

A dettare il cronoprogramma degli interventi che partiranno la prossima estate è il Comune di Lesmo capofila. “Il rifacimento del tetto dell’edificio che ospita la scuola media sarà completato entro l’anno 2023; mentre la sostituzione dei serramenti dello stesso edificio, che per opportunità tempistica, sarà realizzata nell’anno 2024; oltre alla realizzazione del nuovo refettorio completamente dedicato alle ragazze e ai ragazzi della secondaria. Interventi resi possibili anche per le opportunità offerte dallo scenario regionale e nazionale, infatti gli investimenti necessari sono in gran parte sostenuti grazie a finanziamenti e contributi pubblici” ha fatto sapere la giunta lesmese. Proprio per quanto riguarda la nuova mensa, che ha un costo di circa 600mila euro è stato da poco approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Un piano da 1,5 milioni di euro e l’intesa dei tre Comuni

Per il sindaco Francesco Montorio, “gli interventi sono l’esito di un preciso impegno preso dall’Amministrazione e anche frutto di una rinnovata collaborazione coi Comuni di Camparada e Correzzana: risultato di una azione di impulso e coordinamento che compete a Lesmo come Comune capofila”. Lo stesso primo cittadino ha voluto ringraziare Mariangela Beretta e Marco Beretta “per le intese raggiunte e gli assessori Sara Dossola e Federico Mistò per aver ben interpretato e realizzato intenzioni e obiettivi dell’Amministrazione”. In realtà proprio da Camparada e Correzzana erano arrivati i maggiori solleciti per portare avanti quanto prima questi interventi non più rinviabili infatti sia la copertura dell’istituto con annesse infiltrazioni d’acqua che i serramenti di porte e finestre sono datati e tra gli obiettivi della giunta di Lesmo Amica c’è proprio l’idea di rendere più green e sostenibile la Don Milani. A conti fatti la ristrutturazione delle scuole medie dovrebbe riconsegnare una struttura all’altezza per l’anno scolastico 2025-2026.

Un piano da 1,5 milioni di euro e il capitolo palestra

Altro capitolo rilevante è invece la manutenzione del tetto della palestra che per ora on prevede alcun tipo di intervento, sebbene anche in questo frangente ci siano delle significative infiltrazioni d’acqua, non è escluso però che Lesmo, Camparada e Correzzana si mettano alla ricerca di nuovi bandi per trovare finanziamenti proprio per risolvere questo tipo di problema per una struttura utilizzata anche dalle società sportive in orario extrascolastico.