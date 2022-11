Un flash mob a Lissone con i ragazzi del centro educativo La Vite

Flash Mob a Lissone con Ape Store. Sabato prossimo, 26 novembre, alle 16 i ragazzi del centro educativo La Vite in collaborazione con la scuola di danza Il Sogno si ritroveranno in piazza Libertà insieme per un flash mob. I ragazzi del centro collaborano con Ape Store, il negozio di moda etica e solidale, da tempo, ogni venerdì sono loro ad assistere i clienti che si recano nello store di via Loreto e, sempre loro, sono gli artefici delle tavolette con messaggi positivi presenti in negozio.

Flash mob: il programma del pomeriggio

Sabato 26 novembre i protagonisti della giornata saranno i ragazzi del centro educativo che, dopo il flash mob, si racconteranno nel negozio di via Loreto, mostrando anche il calendario 2023, frutto del loro lavoro. L’attività di Alessandro Ferrari, titolare di Ape, si lega al motto “Il genere genera bene e veste bene” e la presenza di ragazzi con disabilità ne è la conferma. Tutti promuovono il “black Friday” mentre, a Lissone, si lancia anche il “social Saturday” mostrando come, anche via Loreto, porta d’ingresso per il centro cittadino, sia punto d’incontro e socialità. La giornata è condivisa con la rete Tikitaka e Fondazione della comunità di Monza e Brianza. L’evento è aperto a quanti vorranno trascorrere un pomeriggio diverso dal solito, incontrando nuovi amici e perché no, pensare anche ai primi regali di Natale, visto il ricco e variegato assortimento presente nello store Ape.