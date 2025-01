Un 25enne di Lissone esce da un box di Milano con mezzo chilo di droga, in casa ha 21mila euro

Ketamina, marijuana, ecstasy, hashish, cocaina. Un supermercato della droga quello trovato nei giorni scorsi dagli agenti della Polizia di Stato in un box milanese seguendo un 25enne di Lissone, italiano, arrestato per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti. Gli agenti della Squadra Mobile milanese, impegnati in un servizio mirato, dopo avere individuato il garage sospetto, luogo che da informazioni poteva contenere della droga, in uno stabile in via Strambio, si sono messi in appostamento in attesa di eventuali movimenti. E così è stato: hanno infatti notato il lissonese arrivare su un’auto, entrare nel box per uscirne poco dopo con uno scatolone.

Lissone, un 25enne arrestato per droga: in casa ha 21mila euro

Gli agenti l’hanno prontamente bloccato e il 25enne ha spontaneamente consegnato loro il pacco: all’interno sono state trovate quattro confezioni di ketamina per circa 300 grammi, 184 grammi di marijuana e due confezioni di hashish per un peso totale di 114 grammi. E’ quindi scattata la perquisizione del box dove i poliziotti hanno sequestrato altri 16 chili di ketamina, 5,2 chili di marijuana, circa 6.000 pasticche di ecstasy per un peso totale di 3 chili, 700 grammi di hashish, 450 grammi di cocaina, 370 grammi di MD, 550 grammi di biscotti al THC, 450 grammi di caramelle contenenti psilocibina e materiale per la pesatura e il confezionamento della droga. La perquisizione è proseguita a Lissone dove nell’appartamento del 25enne sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 21mila euro in contanti.