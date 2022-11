Ubriaco, senza patente e su un’auto rubata: denunciato un 45enne a Verano Brianza

Sotto gli effetti dell’alcol e al volante di un’auto – senza avere mai conseguito la patente – risultata rubata la notte precedente: un 45enne senza fissa dimora è stata denunciato in stato di libertà per ricettazione, guida senza patente – mai conseguita -, guida in stato d’ebbrezza e immigrazione clandestina dai carabinieri della stazione di Verano Brianza che l’hanno sorpreso attorno alle 20 di martedì 29 novembre nel parcheggio di un supermercato di via Nazario Sauro.

Al volante di un’auto rubata e sotto gli effetti dell’alcol: 1,6 grammi per litro

L’uomo, già noto per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti e inerenti al codice della strada, attualmente sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, apparso sotto gli effetti dell’alcol tanto da risultare positivo con un tasso di oltre 1,6 g/l in entrambe le prove previste al quale è stato sottoposto dai carabinieri. Un’interrogazione sulla banca dati ha permesso inoltre di scoprire che la Fiat Punto sulla quale è stato trovato era di proprietà di una 61enne ed era stata rubata la notte precedente a Monguzzo.