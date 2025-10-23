Ubriachi per strada a Seregno e Albiate e in auto a Barlassina: scattano sanzioni dei carabinieri

Identificate 39 persone nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio eseguito giovedì 16 ottobre dai carabinieri delle stazioni dell’Arma di Seveso e Seregno coordinati dalla Compagnia di Seregno, nei due comuni e in quelli limitrofi di Albiate e Barlassina.

Due sanzioni per ubriachezza molesta a Seregno e Albiate e un ritiro della patente a Barlassina

Il bilancio è stato di un automobilista sanzionato per guida in stato di ebbrezza con contestuale ritiro della patente a Barlassina, di due persone sanzionate amministrativamente ad Albiate e Seregno perché soprese ubriache per strada e infine di una persona segnalata alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti in quanto trovata in possesso di una modica quantità di hashish. Sottoposti a verifica anche 25 veicoli.