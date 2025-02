“Green Meteo” è un programma per ragazzi dedicato alle previsioni del tempo e all’ecosostenibilità: lo trasmette Rai Gulp, canale tematico dalla programmazione dedicata ai più giovani, tra i 6 e i 14 anni, e da un paio di settimane può contare sulla presenza di un volto nuovo, tutto monzese.

Lo scienziato ambientale e imprenditore Mattia Teruzzi, trent’anni e già un ricco passato di impegno sociale e ambientale nel territorio (dalla compagnia teatrale il Veliero fino a Elianto), ha fatto il suo debutto nella puntata del 17 gennaio, per poi tornare in onda venerdì 31 gennaio. Per tutto l’anno, ogni due settimane, Teruzzi comparirà nella trasmissione condotta da Riccardo Cresci con una video-pillola della durata di una manciata di minuti in cui spiegherà gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu per lo sviluppo sostenibile.

Tv: il monzese che su Rai Gulp spiega ai ragazzi la sostenibilità e l’Agenda 2030 dell’Onu, chi è Mattia Teruzzi

«Metto le mani avanti: in trasmissione non faccio lo scienziato, sono Mattia e cerco di spiegare, nel modo più semplice e chiaro possibile, a un pubblico che con la scienza è alle prime armi, argomenti che a prima vista possono sembrare complicati ma che sono importantissimi, e che le nuove generazioni sono chiamate a conoscere e affrontare. Per quest’anno – ha raccontato ancora Teruzzi – ho la fortuna di poter contribuire a questa spinta verso una maggiore consapevolezza, e ne sono davvero felice».

Non è la prima volta che Teruzzi compare sugli schermi: ha fatto parte del cast di “Materia viva”, docufilm a tema ambientale realizzato da Libero Produzioni insieme a Erion Weee e presentato nel 2023 all’80esima Mostra internazionale del cinema di Venezia. Nella pellicola il monzese Teruzzi compare accanto a Luca Perri, Emilio Cozzi, Alessandro Del Piero e infine Federica Pellegrini.