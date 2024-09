Tutta la Protezione Civile a rapporto per la maxi esercitazione di Vimercate

È tempo di maxi esercitazione per 14 gruppi di Protezione Civile della Brianza Est e ad ospitare 140 volontari e 40 mezzi sarà proprio Vimercate nel weekend del 21 e 22 settembre con il punto base al parco “A tutto sport” di via Brianza.

L’obiettivo di questa simulazione è di verificare a aumentare la capacità di risposta operativa delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile al profilarsi di situazioni di emergenza e di incrementare il grado di integrazione operativa e professionale da parte di tutte le organizzazioni coinvolte.

Tutta la Protezione Civile in massa dalla Brianza Est

All’evento oltre alle tute gialle di Vimercate ci saranno anche quelle di: Agrate, Aicurzio, Arcore, Burago, Camparada-Lesmo-Correzzana. Caponago, Carnate, Cavenago, Cornate, Concorezzo, Lomagna, Roncello e Usmate Velate.Parteciperanno alla due giorni anche l’Associazione Volontari di Pronto Soccorso di Vimercate e il Gruppo Scout di Vimercate San Maurizio e non mancherà il supporto della polizia locale.

Tutta la Protezione Civile e i punti di esercitazione

L’esercitazione interesserà più punti del territorio di Vimercate e in particolare saranno creati degli scenari di esercitazione nel parcheggio della Scuola dell’Infanzia Rodari di Via Galbusera, in via Adda, via della Santa nella zona boschiva Via al Roccolo nella giornata di sabato 21 settembre, mentre domenica 22 settembre le esercitazioni sono previste in via Isola Stucchi, Via Milano/Via per Bergamo e Via del Buraghino. Durante l’esercitazione è previsto il transito di mezzi di soccorso in colonna. Domenica 22 settembre alle ore 11.45 presso il campo base nel Parco “A tutto Sport” si terrà un momento istituzionale con la partecipazione delle autorità, mentre già dalle ore 11.00 e fino alle ore 13.00 il campo base sarà aperto a tutti i cittadini per conoscere l’organizzazione, le strutture e i mezzi in dotazione delle organizzazioni di Protezione Civile coinvolte.n