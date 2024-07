Triuggio, pronto il nuovo parco multisport: inaugurazione sabato 13 luglio

Nuovo parco urbano attrezzato multisport: sabato 13 luglio il taglio del nastro. Sarà la prima opera inaugurata nel terzo mandato Cicardi quella che tra una settimana sarà aperta al pubblico nella zona (strategica) delle scuole primaria e secondaria di via Kennedy- via Aldo Moro. Il completamento, che avviene in queste ultime ore, porta infatti alla concretizzazione di uno degli obiettivi dell’amministrazione comunale volto in particolare ai giovani, ma più in generale a tutti coloro che hanno piacere a trascorrere momenti di svago all’aperto, svolgendo anche attività sportiva e fisica. «Abbiamo deciso di inaugurare sabato 13 luglio questo nuovo ambito multisport per consentire di metterlo a disposizione dei ragazzi già da questa estate -dichiara il sindaco Pietro Cicardi-: è un parco pubblico attrezzato, con tribune coperte, attività di skatepark, tennis, pallacanestro, passeggiata, attrezzi di percorso vita e multifunzione. Lo consideriamo un luogo pensato in particolare per i giovani, ma più in generale di svago per chi ama praticare sport. L’inaugurazione di sabato 13 avverrà con momenti musicali, alla presenza di diverse associazioni del territorio che faranno dimostrazioni su come utilizzare al meglio gli spazi sportivi». Non è escluso che questo luogo venga intitolato. «Ci stiamo interrogando sulle ipotesi, le opportunità sono tante, la riflessione è aperta» spiega il sindaco.

Parco multisport: una proposta per giovani e scuole

Il parco sarà fruito anche dalle vicine scuole attraverso una apposita convenzione. «Sarà improntata all’utilizzo delle strutture esterne per attività di tipo sportivo, educativo e salutista -precisa Cicardi– e la convenzione consentirà di riservare ore della giornata agli studenti delle scuole, in maniera esclusiva. Un’opportunità che nasce del resto da una precisa richiesta dell’istituzione scolastica». La presenza delle tribune coperte consentirà al Comune di Triuggio di utilizzare questi spazi anche per la proiezione di film all’aperto, anche qui il via alla rassegna è imminente. «Pensiamo di organizzare un miniciclo di film da fine luglio con altre date ad agosto -spiega il sindaco-, un’attrattiva per chi resta a Triuggio». L’amministrazione comunale volge dunque lo sguardo, in maniera ancora più importante ai giovani, mettendo a disposizione opportunità sul territorio ed andando incontro alle esigenze dei ragazzi. La zona in cui sorge il nuovo parco attrezzato è come detto strategica perché è a ridosso delle strutture scolastiche e caratterizzata da un quartiere in espansione di nuove famiglie. «Pensiamo che ognuno possa trovare uno spazio per sè, una propria dimensione -conclude Cicardi-, dai bambini ai ragazzi, a chi ama semplicemente stare all’aperto per sport o svago in uno spazio che sarà anche videosorvegliato attraverso il progetto Illumina».