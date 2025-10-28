Il Bosco del Chignolo di Triuggio non hai mai fatto così paura: location da brividi per la festa di Halloween. È tra gli appuntamenti a tema più partecipato del territorio e a pochi giorni dalla data che celebra streghe, zucche e fantasmi, l’evento è sold out con oltre mille prenotazioni (vista la lunga lista di attesa gli organizzatori stanno verificando se riaprire le prenotazioni).

Triuggio: oltre mille prenotazioni per la festa di Halloween organizzata nel Bosco del Chignolo dall’associazione genitori delle scuole

Il merito del successo della manifestazione va all’associazione genitori delle scuole di Triuggio che, insieme al Gruppo Let’s go organizza annualmente la festa al Bosco del Chignolo, un’oasi verde nel cuore di Triuggio la cui ambientazione ben si presta a fare da location speciale per occasioni particolarmente suggestive. Il Bosco del Chignolo, già di per sé luogo magico da esplorare e ammirare tutto l’anno, non può che ammaliare quando fa da cornice a animazioni dark e manifestazioni da togliere il respiro come nel caso di Halloween. A Triuggio la festa è tutto un programma e promette anche per questa edizione di essere il tour più spaventoso della Brianza, nella notte delle streghe.

Triuggio Comitato genitori Halloween Bosco del Chignolo 2024

Triuggio: oltre mille prenotazioni per la festa di Halloween che finanzia i progetti nelle scuole, un giro da paura e poi la cena

“Halloween Party” animerà venerdì 31 ottobre dalle 17.30 alle 22.30 il Bosco del Chignolo che sarà visitato a turni in un giro da paura. Torcia in mano, ci si addentrerà nella natura e solo chi avrà i nervi saldi risparmierà urla di fronte a vampiri, streghe, fantasmi, gufi o altri personaggi inquietanti che spunteranno da ogni angolo per rendere l’esperienza da brividi, ma anche molto divertente e golosa (al sapor di caramelle!). Al termine, è prevista una cena e l’estrazione dei biglietti della lotteria con premi ricchissimi. Non mancherà la possibilità di truccarsi con polisportiva Triuggese e Jete’. Il ricavato dell’evento (15 euro l’ingresso giro Bosco+ cena + 2 biglietti lotteria) sarà destinato a finanziare progetti scolastici delle scuole di Triuggio.