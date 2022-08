Trezzo, bando per l’assegnazione di 30 posti all’asilo nido privato

L’Amministrazione comunale di Trezzo sull’Adda ha indetto un bando per assegnare 30 posti, in convenzione con “L’Altalena” S.r.l. Possono accedere alla graduatoria per l’assegnazione dei posti in convenzione i bambini/e di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, con possibilità di permanenza nel servizio fino all’accoglienza nella scuola materna.

L’adesione all’iniziativa regionale “Nidi Gratis”

Il Comune di Trezzo sull’Adda ha aderito all’iniziativa regionale “Nidi Gratis – Bonus 2022/2023” per l’anno educativo 2022-2023 e la misura contribuisce all’abbattimento dei costi sostenuti dalle famiglie per il pagamento della retta di frequenza all’asilo nido privato “L’Altalena” S.r.l., che ha sede in via Mazzini 70 a Trezzo sull’Adda: una convenzione per 30 posti a disposizione delle famiglie trezzesi. La misura “Nidi Gratis” e l’intervento del Comune di Trezzo sull’Adda copriranno la quota di retta mensile che eccede l’importo rimborsabile da INPS (Bonus Nido) pari a 272,72 euro.

Presentazione delle domande dal 22 agosto al 7 settembre

Le domande per accedere all’erogazione dei contributi potranno essere presentate dal 22 agosto al 7 settembre esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale “Servizi scolastici e per l’infanzia”.