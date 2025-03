Treni: guasto al nodo di Milano, per i pendolari stop a Sesto San Giovanni

Mattinata difficilissima per i pendolari di Rfi diretti a Milano. A causa di un guasto sulla linea a nord di Milano tutti i treni diretti verso il capoluogo si sono dovuti fermare alla stazione ferroviaria di Sesto San Giovanni. I pendolari, già in ritardo rispetto alla tabella di marcia, hanno dovuto proseguire a piedi, con la metropolitana o con autobus per raggiungere la loro destinazione.

Treni: guasto al nodo di Milano, assalto alla metropolitana a Sesto San Giovanni

La metro alla stazione Sesto FS è stata presa d’assalto da lavoratori e studenti, nel vano tentativo di raggiungere Milano. «Solo per uscire dalla stazione ferroviaria di Sesto San Giovanni ci ho impiegato un quarto d’ora a causa dei lavori in corso, poi i vagoni ovviamente sono stati riempiti all’inverosimile. Io sono partito dalla stazione di Desio e sarei dovuto arrivare a Milano per le 8.54. Al momento (sono le 9.43, ndr) sono ancora in metropolitana e forse riuscirò ad arrivare al lavoro per le 10», ha raccontato uno dei pendolari coinvolti.

Sull’applicazione degli utenti di Rfi la prima comunicazione è arrivata alle 8.30 di martedì 18 marzo: “La circolazione della linea è fortemente rallentata a causa del treno 2255 partito da Milano Porta Garibaldi alle 7.23 e diretto a Bergamo per le 8.25, fermo tra le stazioni di Porta Garibaldi e Milano Villapizzone per un guasto al locomotore”. Uno di quei messaggi che per chi utilizza il treno tutti i giorni per andare al lavoro o in università, non preannuncia nulla di buono. Già il messaggio delle 8.30 annunciava ritardi fino a un’ora, e la cancellazione di diversi percorsi.

Treni: guasto al nodo di Milano, gli avvisi Trenord

Un’ora dopo, alle 9.20, un nuovo messaggio sull’app di Trenord, con la conferma di quanto era già chiaro a tutti: guasto alla linea ferroviaria di Rfi che coinvolge i treni che circolano nel nodo urbano di Milano, compresi quelli verso nord. Tutti i treni fermi dunque, ad eccezione di quelli che circolano nel passante ferroviario ed effettuano servizio solo in superficie. “I tecnici stanno lavorando per ripristinare il guasto. Seguiranno aggiornamenti”. Alle 9.45 un ulteriore aggiornamento: “Il gestore dell’infrastruttura Rfi ha comunicato un gusto al nodo ferroviario di Milano. Sono coinvolti tutti i treni che effettuano servizio nelle stazioni di Milano. Per ridare regolarità al servizio è necessario modificare il percorso di alcuni treni”. Molte le cancellazioni già annunciate da e per Milano.

E per i pendolari un altro martedì da paura.