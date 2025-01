Treni, 24 ore di sciopero a partire dalle 21 di sabato 25 gennaio

Altri due giorni di sciopero dei trasporti in arrivo: succede sabato e domenica, 25 e 26 gennaio. O meglio: lo sciopero proclamato dalle sigle Cub Trasporti, Usb e Sgb riguarda le 24 ore che vanno dalle 21 di sabato alle 21 di domenica, coinvolgendo il personale ferroviario del Gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

Nella giornata di protesta non sono così escluse cancellazioni e variazioni nel servizio: “In caso di sciopero nazionale generale per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, che ricada in giornata festiva, di durata non superiore alle 24 ore ed inizio alle ore 21.00 del giorno prefestivo, Trenitalia garantisce i treni a lunga percorrenza riportati nella tabella disponibile” sul sito trenitalia.com, alla voce “Informazioni”.

I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio, aggiunge la società, possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; fino alle 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali; in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.