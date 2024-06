Tre nuovi sacerdoti di Giussano, Carnate e Desio tra i 17 ordinati dall’arcivescovo Delpini

Sono diciassette i nuovi sacerdoti diocesani che l’arcivescovo monsignor Mario Delpini ordinerà nel duomo di Milano il prossimo 8 giugno. Tra loro ci sono anche tre ragazzi originari della Brianza.

Si tratta di Michele Ascari, 37 anni, di Giussano, Davide Beretta, 28 anni di Carnate ed Edoardo Mauri, 26 anni originario della parrocchia San Pio X di Desio.

Ordinazione dei nuovi sacerdoti sabato 8 giugno a Milano

La celebrazione si svolgerà in duomo alle 9. Poi il 20 giugno alle 11.45, nella cappella feriale del duomo di Milano sempre l’arcivescovo comunicherà ai novelli sacerdoti le parrocchie di destinazione in cui svolgeranno il loro ministero. Insieme ai nuovi sacerdoti riceveranno il sacramento dell’ordinazione presbiterale anche due frati minori cappuccini, un religioso della congregazione delle scuole di carità Istituto Cavanis e un giovane italiano della diocesi di Hurari in Perù che appartiene all’Operazione Mato Grosso.

Ordinazione dei nuovi sacerdoti, tre i brianzoli: la cerimonia anche in tv e sul sito della diocesi

Tutti potranno seguire la cerimonia di ordinazione che sarà trasmessa in diretta su Telenova (canale 18 del digitale terrestre) e in streaming sul sito della diocesi (chiesadimilano.it) e sul canale YouTube chiesadimilano.

I diciassette nuovi sacerdoti hanno tra i 25 e i 37 anni. Cinque dei futuri presbiteri provengono dalla zona pastorale IV di Rho, quattro dalla zona II (Varese), tre dalla zona V (Monza) e I (Milano), uno dalla zona pastorale di Melegnano, mentre uno proviene dal Nicaragua ma ha compiuto l’ultima parte del percorso formativo nel seminario di Venegono.