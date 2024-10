Tre negozi del Vimercatese si aggiudicano il premio “Impresa e lavoro”

In uno dei suoi discorsi più iconici, Steve Jobs, storico numero uno di Apple, una volta disse: «L’unico modo per fare un ottimo lavoro è amare quello che fate». E forse le cose stanno proprio così, specie per chi porta avanti un’attività in proprio da anni. Proprio come nel caso dei commercianti del vimercatese che hanno ricevuto il premio “Impresa e Lavoro” da parte della Camera di Commercio. Quest’anno, le imprese associate a Confcommercio Vimercate che sono state insignite di questo importante riconoscimento sono: Rudy Abbigliamento Uomo di Rodolfo Trevisano a Concorezzo, La casa del Formaggio di Giovanni Ferraro ad Arcore e Capricci di Marina Crippa in quel di Bernareggio.

«Ho aperto il negozio 31 anni fa, era il 1993 – racconta Marina Crippa, titolare di Capricci che, scherzando dice – quanto tempo è passato, significa che sono vecchia». «Sono molto contenta di questo premio perché è un riconoscimento del mio lavoro, inoltre riceverlo in un posto speciale come il teatro Alla Scala di Milano è stato un momento speciale».

La “Casa del formaggio” di Giovanni Ferraro, attività commerciale aperta nel 1958 tra l’altro era stata premiata anche da Regione Lombardia nel 2018 che l’aveva inserita nel registro regionale dei luoghi storici del commercio.

«Il negozio è aperto da 65 anni e io lavoro qui dal lontano 1984, prima come commesso, poi ho rilevato l’attività nel 1995. Infatti, tra pochi mesi, festeggerò trent’anni di attività. Ormai è uno dei pochissimi negozi di alimentari rimasti aperti ad Arcore, se escludiamo i supermercati, ma i clienti per fortuna ci sono e apprezzano il mio lavoro infatti non vogliono che vada in pensione e questa per me è una bella soddisfazione» dice Ferrero.

Lo stesso vale per “Rudy Abbigliamento Uomo di via Libertà 112 che l’anno scorso ha tagliato il traguardo dei 40 anni di attività e che nei mesi scorsi aveva ricevuto da Regione Lombardia il riconoscimento Attività Storica e di Tradizione.

In un periodo in cui il commercio di vicinato deve fare i conti con il fiorire di centri commerciali e negozi di grandi marchi, questo che arriva dal vimercatese è un segnale di vitalità importante e il riconoscimento ricevuto da queste persone che non solo lavorano sul territorio, ma lo vivono ogni giorno può rappresentare un punto di rilancio importante.

«Siamo certamente soddisfatti di questo prestigioso riconoscimento – ha affermato venerdì pomeriggio il presidente di ConfCommercio di Vimercate Alessandro Barbone – ma le novità non finiscono qui, Infatti a novembre avremo la premiazione di altre quattro attività storiche del nostro territorio. Crediamo sia una volta di più un segno positivo per il commercio locale».

In un momento storico dove tra l’altro pullulano ormai anche i siti e-commerce, la clientela continua a riporre fiducia nei negozianti sotto casa per i propri prodotti e la qualità, laddove il rapporto umano e la relazione sono ancora importanti.