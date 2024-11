Trasporti: martedì scioperano i treni, venerdì altro sciopero nazionale

Uno sciopero era già annunciato per venerdì 8 novembre, un altro è stato convocato d’urgenza dopo una grave aggressione in una stazione a Genova.

I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale dalle 9.01 alle 16.59 di martedì 5 novembre in seguito all’accoltellamento di un capotreno nel pomeriggio di lunedì alla stazione di Genova Rivarolo.

Trasporti: martedì scioperano i treni dopo l’aggressione a un controlore, le fasce di garanzia

Anche i treni regionali e suburbani e il servizio aeroportuale in Lombardia potranno subire cancellazioni e variazioni di percorso. Le fasce di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, non sono coinvolte dallo sciopero. Arriveranno nella destinazione finale i treni con orario di partenza antecedente alle 9 e orario di arrivo alla destinazione finale entro le 10. Lo fa sapere Trenord.

Trasporti: venerdì 8 novembre sciopero di Ferrovienord

Dalle 3 di venerdì 8 novembre alle 2.59 di sabato 9 novembre è previsto uno sciopero proclamato dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro al quale potrebbe aderire esclusivamente il personale di Ferrovienord che potrà avere ripercussioni sul servizio di Trenord.

Previste fasce orarie di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Interessate anche le linee brianzole Milano Cadorna – Canzo/Asso, S4 Milano Cadorna – Camnago Lentate. Non sono coinvolti i treni sulla rete ferroviaria RFI, ma saranno possibili ripercussioni sulle linee a gestione mista: S2 Milano Rogoredo – Seveso; S9 Saronno – Seregno – Milano – Albairate.

I treni sulle linee FerrovieNord, con partenza prevista dalla stazione di origine tra le 6 e le 9 arriveranno fino alla destinazione finale; nella fascia pomeridiana, invece, viaggeranno i treni con partenza prevista dalla stazione di origine tra le 18 e le 21. Per quanto riguarda i treni in arrivo/partenza da/per la rete di RFI bisogna considerare l’orario di partenza dalle stazioni di Milano Bovisa e Seregno.

Trasporti: venerdì 8 novembre sciopero di Atm e autobus

Lo sciopero interesserà i lavoratori del Gruppo Atm, Net e di Autoguidovie.

Net: A Monza il servizio è garantito fino alle 9 e dalle 11.50 alle 14.50 solo sulle linee Z206 e Z208.

A Trezzo il servizio è garantito fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18 solo sulle linee Z310 e Z321 e solo sulle corse tra Trezzo e Monza. Non sulle corse in servizio sulle diramazioni.

Autoguidovie fa sapere che “stante la natura dello sciopero, che prevede la riduzione delle prestazioni erogate con la garanzia dei soli servizi assolutamente indispensabili, si invita la Clientela a prestare la massima attenzione all’allegato al presente avviso riportante il dettaglio delle corse garantite”. La società fornisce anche un elenco delle corse garantite nelle fasce del mattino e del pomeriggio.

Atm: A Milano in metropolitana il servizio sarà garantito sulle linee M1, M2, M3, M5 e sulla tratta San Cristoforo – San Babila della M4 fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18. Il servizio della M4 sulla tratta San Babila-Linate sarà garantito per l’intera giornata. In superficie fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18 il servizio sarà assicurato solo per alcune linee.