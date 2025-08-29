Tragedia in vacanza: morta in mare Sofia Pozzi, 23enne di Vedano

Doveva essere una semplice vacanza al mare tra amici ma si è trasformata in tragedia. Alle 13 di giovedì 28 agosto, dopo un tuffo nelle acque di Lavi di Sirolo in provincia di Ancona, Sofia Pozzi, studentessa vedanese di 23 anni, ha perso la vita. La giovane era in vacanza nelle Marche con gli amici. Poco prima della tragedia si era tuffata dagli scogli, quando, a una ventina di metri dalla riva, non è più riuscita a rimanere a galla. Secondo quanto emerso dalle prime indagini della Capitaneria di porto, la ragazza non sarebbe andata a sbattere contro gli scogli, ma, non essendo una nuotatrice esperta, avrebbe incontrato difficoltà durante il bagno nel mare mosso. Il sospetto è che abbia iniziando ad ingerire acqua, senza riuscire più a tornare in superficie.

Tragedia in vacanza, morta Sofia Pozzi: l’allarme dato dagli amici

Gli amici hanno dato immediatamente l’allarme e sul posto sono intervenuti l’eliambulanza, l’idroambulanza della Croce Rossa di Ancona e alcune motovedette. Dopo le complesse operazioni di recupero per via delle condizioni del mare il corpo è stato riportato a riva. Purtroppo, ogni tentativo di rianimare la giovane si è rivelato inutile: Sofia non ce l’ha fatta. L’autorità giudiziaria è stata informata e il magistrato di turno valuterà se disporre l’autopsia.

Tragedia in vacanza, morta la vedanese Sofia Pozzi: la commozione del sindaco

Enorme la commozione a Vedano al Lambro dove Sofia era conosciuta e amata. Il sindaco Marco Merlini, scosso dal triste avvenimento, ha rilasciato una prima dichiarazione. «Sofia è una ragazza conosciuta a Vedano come la sua famiglia. Come sindaco, quando succedono tragedie di questo tipo, posso solo esprimere la vicinanza, a nome di tutta la comunità, alla famiglia di Sofia. Questi momenti sono molto difficili. È una tragedia che ha colpito tutti, in particolare per il ruolo che Sofia aveva in città. Una ragazza solare conosciuta da chiunque e collaboratrice del Gs Vedano».

La morte di Sofia Pozzi: il cordoglio del Gs Vedano

E così non si è fatto attendere il commosso messaggio di cordoglio da parte della storica società calcistica vedanese. «Un giorno triste per il Gs Vedano. Con profonda tristezza, la società comunica la scomparsa di Sofia, una giovane collaboratrice che ha lasciato un segno speciale nel cuore di tutti noi. Ci stringiamo in un caloroso abbraccio alla sua famiglia, condividendo il dolore per questa perdita immensa. A loro vanno le nostre più sincere e sentite condoglianze. Riposa in pace, Sofia. Il tuo sorriso e il tuo entusiasmo resteranno per sempre con noi» scrive il Gs Vedano in un messaggio diffuso sui social.