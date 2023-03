Traffico in tilt sulla statale 36 per un incidente all’altezza dell’uscita di viale Lario

Traffico in tilt nella serata di venerdì 10 marzo sulla statale 36, all’altezza dell’uscita di viale Lario, a causa di un incidente che, alle 22.30 circa, ha coinvolto tre vetture, due delle quali hanno riportato danni ingenti.

Statale 36: nessuna conseguenza seria per gli automobilisti

Sul posto si sono portati per i rilievi del caso gli uomini della polizia stradale, oltre ad un’ambulanza della Croce Verde Lissonese ed al soccorso stradale. Nessuna conseguenza seria per gli automobilisti, anche se è stato necessario chiudere momentaneamente il tratto in direzione Lecco alla circolazione, rispristinata quindi sulla sola corsia centrale, prima del definitivo ritorno alla piena normalità.