Torna Ruginelloween, festa tra le vie della frazione di Vimercate

A Ruginello di Vimercate è ormai tutto pronto per la festa più paurosa dell’anno. Si tiene lunedì 31 ottobre la quarta edizione di Ruginelloween. La manifestazione è organizzata dall’associazione Amici di Ruginello e si terrà tra le vie della frazione con street food, installazioni, animazioni e letture.

Torna Ruginelloween: blocco della circolazione dalle 17 alle 23

Un’ordinanza prevde il blocco della circolazione dalle 17 alle 23. I Residenti di Ruginello potranno raggiungere le loro abitazioni e gli organizzatori chiedono “a tutti un po’ di pazienza per fare felici tutti, soprattutto i bambini!“. Il parcheggio consigliato è quello dell’Omnicomprensivo, distante circa 1 chilometro.

Torna Ruginelloween: tutto esaurito per le location a numero chiuso

La manifestazione intanto ha già fatto registrare il numero massimo di iscritti per l’evento da vivere nelle location a numero chiuso attraverso la mappa fornita dall’organizzazione (under 14 solo accompagnati). In caso di cancellazioni, i biglietti saranno disponibili la sera dell’evento.