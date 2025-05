Mostre fotografiche e di pittura, visite guidate, concerti e conferenze: ci saranno iniziative per tutti i gusti tra i ventuno appuntamenti promossi da associazioni e artisti per arricchire il cartellone della “Monza Paesaggio week” in programma dal 26 maggio all’1 giugno 2025.

Monza Paesaggio Week – foto Radaelli

Torna “Monza Paesaggio week”: la pedalata notturna di Monza in Bici e le performance teatrali

Il Comune ha accolto tutte le proposte di collaborazione ricevute, comprese quelle arrivate oltre la scadenza: il pubblico potrà scegliere tra una vasta gamma di eventi, che non si terranno solo in quella settimana, tra cui le performance teatrali allestite dalla Compagnia del Saramita, la pedalata notturna alla ricerca delle lucciole targata Monza in Bici, mostre fotografiche dedicate al Parco e a quello che era il volto della città alcuni decenni fa, passeggiate lungo il Lambro.

«La Monza paesaggio week – afferma l’assessore all’Urbanistica Marco Lamperti – è una piccola grande operazione culturale e di divulgazione che vuole accompagnare scelte tecniche, comprese quelle legate al piano di governo del territorio e al regolamento edilizio, affinché la città diventi un punto di riferimento per la cura del paesaggio urbano».

Torna “Monza Paesaggio week”: alla prima edizione coinvolte più di 3mila persone tra tutti gli eventi

L’edizione inaugurale aveva coinvolto oltre 600 persone nelle cinque giornate di incontri, conferenze e sessioni di studi, mentre ai 26 eventi diffusi in città hanno partecipato più di 2.500 persone.

L’evento ha ospitato 90 relatori qualificati, provenienti da 4 università e 10 enti territoriali, oltre alla partecipazione di 7 ordini e collegi professionali e 21 associazioni. “Sul fronte della comunicazione – aveva segnalato il Comune un paio di mesi fa – l’evento ha ottenuto una discreta visibilità sui social, con oltre 10.000 visualizzazioni dei post dedicati su Facebook, 4.600 su Instagram e più di 1.000 su LinkedIn.