Torna l’ora solare: orologi indietro tra sabato 26 e domenica 27 ottobre

Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre torna l’ora solare. Alle 3 gli orologi tornano indietro di un’ora, alle due, per avere un’ora di luce naturale in più al mattino. Si dormirà quindi un’ora in più fino al ritorno dell’ora legale, tra il 29 e il 30 marzo 2025.

Torna l’ora solare: chi non è d’accordo e i risparmi

Il cambio dell’ora ha i suoi detrattori, e sono anni che in Europa si parla della sua abolizione, intanto nei sette mesi di ora legale è stato calcolato che il sistema elettrico italiano ha beneficiato di minori consumi di energia per 340 milioni di kWh, pari al valore di fabbisogno medio annuo di circa 130 mila famiglie. Un risparmio economico di oltre 75 milioni di euro.