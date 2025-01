Tirocinio in Questura a Monza per 12 vice ispettori della Polizia penitenziaria

Tirocinio per attività di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria per 12 vice ispettori della Polizia penitenziaria accolti martedì 28 gennaio dal Questore Salvatore Barilaro negli uffici di via Montevecchia.

Tirocinio in Questura per la Penitenziaria in ambito giuridico e investigativo

Il progetto – avviato con riferimento alle linee guida della Direzione Generale della Formazione per rafforzare il ruolo della polizia penitenziaria non solo come organo di sorveglianza, ma anche come parte integrante e proattiva del sistema giudiziario – mira a potenziare la professionalità e le competenze dei Vice Ispettori, ampliando le loro conoscenze in ambito giuridico e investigativo osservando dall’interno l’attività svolta dagli uffici della Divisione Anticrimine e dell’Ufficio denunce affiancando esperti dei settori per consolidare le conoscenze in materia di provvedimenti attinenti alla sicurezza pubblica, come le misure di prevenzione, gli ammonimenti adottati nell’ambito della violenza di genere, gli avvisi orali, i fogli di via ed i Daspo.

Non si tratta tra l’altro della prima esperienza formativa per gli operatori della polizia penitenziaria presso la Questura di Monza e della Brianza: altre si sono svolte a novembre 2022 e 2023, sia per i Vice Ispettori sia per i Vice Sovrintendenti.