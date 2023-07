Teo Teocoli super ospite alla Sagra di Seveso

Sarà Teo Teocoli il grande ospite dell’edizione 2023 della Sagra degli arrosticini abruzzesi di Seveso. Giovedì 6 luglio, in occasione della serata di apertura, il comico reso famoso dai tantissimi personaggi proposti durante le trasmissioni di Mai dire… con la Gialappa’s su Mediaset, si racconterà e racconterà la sua carriera, tra aneddoti e storie divertenti. Non la prima volta per lui a Seveso, visto che giusto cinque anni fa era stato ospite alla Sagra Valtellinese, portando tanto divertimento in città.

Teo Teocoli a Seveso giovedì 6 luglio racconterà la sua carriera

Teocoli inizia come cantante di un gruppo musicale, “I Quelli” (in seguito diventati la famosa “PFM”). Poi arrivano gli anni del Derby Club di Milano, locale che ha formato tanti tra i cabarettisti e comici italiani come Diego Abatantuono, Enzo Jannacci, Massimo Boldi; un trampolino di lancio che gli permette di crescere artisticamente e di affermarsi nel mondo dello spettacolo. Passa alla televisione e vince nel 1999 e nel 2000 l’Oscar Tv come personaggio televisivo dell’anno.

Teo Teocoli a Seveso alla Sagra organizzata sa “Le radici del cuore”

Negli ultimi anni si è dedicato con grande successo al teatro. E ora l’ospitata a Seveso per lanciare il fine settimana dedicato alla Sagra degli arrosticini abruzzesi, organizzata dall’associazione Le radici del cuore. Il tendone da oltre mille posti a sedere coperti sicuramente saprà accogliere il folto pubblico previsto. Per prenotazioni è possibile rivolgersi al numero 3314477814.