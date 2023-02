Tenta di rubare due lucchetti e una torcia, denunciato a Bovisio Masciago

Gli agenti della Polizia locale di Bovisio Masciago hanno sventato un tentativo di furto all’interno dell’Aumai, il grande negozio di oggetti per la casa e abbigliamento che sorge lungo la Comasina. A finire nei guai è stato un cittadino egiziano di 34 anni, senza fissa dimora e con ampi precedenti, che era stato fermato dai responsabili della sicurezza interna dopo avere tentato di uscire con due lucchetti e una torcia sotto gli abiti.

Tenta di rubare due lucchetti e una torcia, è successo al supermercato Aumai sulla Comasina

Il personale ha dato l’allarme, mentre la sicurezza bloccava l’uomo che tentava di scappare. Immediatamente la pattuglia Pronto Intervento, coordinata dal vice comandante Alessandro Colucci, si è portata sul posto prendendo in custodia il soggetto autore del furto. Inoltre gli agenti hanno proceduto acquisendo le immagini della videosorveglianza interna. Immagini, che di fatto hanno confermato l’avvenuto furto di una torcia elettrica e dei due grossi lucchetti in metallo.

Tenta di rubare due lucchetti e una torcia, portato in Questura a Monza e denunciato

Polizia Locale Bovisio Masciago

L’egiziano è stato poi condotto presso la Questura di Monza per sottoporlo al fotosegnalamento di rito prima di denunciarlo all’autorità giudiziaria, una volta formalizzata la querela di parte, per furto aggravato con destrezza, un reato questo che è previsto dal Codice Penale e per violazione della normativa in materia di immigrazione.

Comasina, l’impegno di polizia locale di Bovisio Masciago e carabinieri di Varedo

La merce veniva riconsegnata ai dipendenti del negozio, che spesso si trovano costretti a fronteggiare tentativi di furti come questi. In questo caso si tratta di uno dei senza dimora che bazzicano le zone a ridosso della Comasina. La Polizia Locale di Bovisio Masciago agli ordini del comandante Borgotti, seppur attualmente ad organico ridotto, in collaborazione con la Stazione Carabinieri di Varedo sta da tempo ormai cercando di intensificare la propria attività di pattugliamento del territorio finalizzata alla prevenzione e repressione non solo delle violazioni al codice della strada ma anche dei sempre più frequenti episodi di microcriminalità, in particolare i reati predatori quali furti e rapine nelle abitazioni o negli esercizi commerciali.