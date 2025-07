Teatro a Cesano: Bova, Max Pisu e Gianluca Guidi per una stagione “Excezionale”

Un nuovo, intenso, viaggio nella magia scenica, fatto di emozioni e riflessioni, risate e musica. Excelsior Cinema&Teatro di Cesano Maderno apre il sipario su una nuova stagione teatrale: il cartellone 2025/2026 intreccia nuove produzioni, spettacoli pensati per coinvolgere gli spettatori e l’assoluta novità di un nuovo percorso. Ogni spettacolo sarà un’occasione per ritrovarsi, emozionarsi e vivere il teatro come spazio condiviso di bellezza. La stagione si apre ufficialmente il 22 novembre con due big del calibro di Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia. Confermata la formula delle rassegne Classico e Riso&Popcorn, tra proposte inedite, compagnie consolidate, incursioni originali e volti amati dal pubblico, come Raoul Bova, Max Pisu, Luca Bizzari, Giacomo Giorgio e Federico Basso.

La stagione teatrale all’Excelsior di Cesano: anche gli immancabili fuori abbonamento

Immancabili gli spettacoli fuori abbonamento, che lasceranno spazio alla musica, con il consueto concerto di Capodanno e la proposta di una serata natalizia dedicata alla musica Gospel. “La nuova stagione teatrale – afferma don Stefano Gaslini, parroco della comunità pastorale Pentecoste – nasce anche sotto il segno dell’ascolto, del dialogo e della ricerca di senso, con un impegno a proporre contenuti che siano non solo espressione artistica, ma anche occasione di confronto e riflessione sui temi che attraversano il nostro tempo. Con la nuova rassegna Altri Percorsi, nata dalla volontà di portare sul palcoscenico le domande e le riflessioni dei Dialoghi in Cripta, desideriamo che il teatro sia ancora di più uno spazio vivo, in cui potersi interrogare, dove accogliere inquietudini e coltivare lo stupore. Serate che sono occasioni di crescita interiore e sociale, dove le storie, le parole e le emozioni si fanno strumenti di condivisione e conoscenza”.

La stagione teatrale a Cesano: “Ogni spettacolo è un luogo da abitare”

“Abbiamo voluto costruire un cartellone capace di rispecchiare la nostra identità: un teatro che ascolta e dialoga – aggiunge Celestino Oltolini, direttore artistico del circolo culturale Don Bosco, alla guida dell’Excelsior Cinema & Teatro -, propone bellezza e svago, ma che è anche contenitore di novità. Dai più affezionati a chi vuole venire a teatro per la prima volta sarà una stagione particolarmente ricca. Questa nuova stagione è un viaggio: ogni spettacolo è un luogo da abitare. Abbiamo scelto proposte variegate, che raccontano, fanno sognare, invitano a riflettere e accompagnano con leggerezza. Il teatro non è solamente da guardare, è da vivere e abbiamo cercato di contenere in un’unica stagione tante opportunità per farlo”.