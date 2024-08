Subaffitto di appartamenti a clandestini, la Finanza di Seregno arresta due persone

Avrebbero subaffittato alloggi di proprietà di tre società immobiliari brianzole a stranieri regolari che li avrebbero usati per istruire false pratiche di residenza o per ricongiungimento familiare o li avrebbero a loro volta affittati in nero a cittadini irregolari in Italia.

“Gravemente indiziati” di avere favorito l’immigrazione clandestina e di avere indotto un pubblico ufficiale a commettere falso ideologico sono finiti agli arresti domiciliari nell’ambito di una operazione condotta dalle Fiamme gialle del Comando Provinciale di Monza che hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare richiesta dalla Procura della Repubblica di Monza e disposta dal Tribunale del capoluogo. A finire nei guai sono state due persone di origine straniera.

Subaffitto di appartamenti a clandestini, sequestro di immobili per 2,7 milioni

Contestualmente, i finanzieri hanno dato esecuzione a un sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di un intero complesso immobiliare e di due ulteriori immobili. Effettuato anche un sequestro impeditivo di ulteriori 11 appartamenti, che sarebbero stati tutti utilizzati “per ospitare persone clandestine in Italia”. Complessivamente il controvalore degli immobili sequestrati ammonta a circa 2,7 milioni di euro.

L’attività d’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Monza, è stata condotta dai finanzieri della Compagnia di Seregno, che hanno potuto ricostruire per il periodo 2019-2022 un presunto giro di affari di 270mila euro all’anno.